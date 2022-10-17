МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в понедельник не пришел в Госдуму из-за болезни, вместо него заключение Счетной палаты на проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы в профильном комитете докладывает его заместитель Галина Изотова, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Проект бюджета на 2023-2025 годы учел недостаточно рисков, заявили в СП

"В связи с болезнью Алексея Леонидовича Кудрина с заключением Счетной палаты (выступит – ред.) Галина Сергеевна Изотова", – сообщил Макаров, открывая заседание комитета. Кудрин отсутствовал и на публичном обсуждении проекта федерального бюджета в Совете Федерации 3 октября, хотя его участие анонсировалось.

В конце сентября Forbes со ссылкой на источники сообщил о том, что основатель "Яндекса" Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты РФ Алексею Кудрину 5% компании за помощь в разделении ее российского и международного бизнеса.

Приняв такое предложение, Кудрину пришлось бы покинуть пост главы Счётной палаты. Ведомство официально не подтверждало этих сообщений, в пресс-службе отмечали, что Кудрин находится на рабочем месте. Слухи о том, что Кудрин якобы просил президента Владимира Путина о переходе из Счетной палаты в "Яндекс" сентябре также опровергал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом бывший помощник главы Счетной палаты Павел Демидов в конце сентября перешел на работу в "Яндекс".

Члены комитета в понедельник рассматривают прогноз социально-экономического развития РФ на 2023-2025 года, который на заседании докладывает министр экономического развития Максим Решетников, и Основные направления денежно-кредитной политики, которые представляет первый зампред ЦБ Алексей Заботкин. Проект бюджета на три года доложит министр финансов Антон Силуанов.