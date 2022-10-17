МИНСК, 17 окт — ПРАЙМ. Региональная российско-белорусская группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства, сообщил в понедельник министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин во время информирования коллектива Минского тракторного завода о военно-политической обстановке в стране и за рубежом. Белоруссия и Таджикистан подписали пакет соглашений о сотрудничестве

"Региональная группировка войск и сил Беларуси и России приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Сама региональная группировка войск и сил — это сложный организм из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения, как белорусские, так и российские", — процитировало главу минобороны агентство Белта.

Генерал отметил, что военные не допустят развязывания вооруженного конфликта на территории республики. По его словам, в ходе учений отработаны различные варианты развертывания и применения группы.

"Мы на практике апробировали как одновременное развертывание всех систем в случае явной угрозы, так и поэтапное их развертывание в соответствии с условиями обстановки. Мы уверены, это обеспечит безопасность по всему периметру границ Союзного государства в восточноевропейском регионе коллективной безопасности", — сказал он. В Белоруссии банки начали выдавать гарантии в сфере госзакупок в России

Хренин подчеркнул, что все проводимые мероприятия являются реакцией на действия оппонентов. Задачи этой группировки сугубо оборонительные, а все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на происходящее вблизи границ Белоруссии.

"В целом же мы считаем, что реализованные в настоящее время и спланированные меры стратегического сдерживания Вооруженными силами обеспечивают демонстрацию готовности к защите нашей страны и нанесению неприемлемого ущерба агрессору. Но все же основой нашей военной политики остается позиция, что целесообразнее не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров и договариваться", — резюмировал Хренин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тысяч.