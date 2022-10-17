МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. С целью противодействия подрывной работе Запада в России будут приняты документы стратегического планирования, они в том числе будут направлены на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете". Региональная группировка войск приступила к защите Союзного государства

"Несомненно, организационные меры по защите информационно-культурного пространства России должны быть усилены", — сказал он.

По мнению Храмова, не теряет актуальности работа по выявлению источников, сил и средств деструктивного влияния Запада на традиционные российские ценности, а также вскрытию "методов, форм и специфических особенностей воздействия на индивидуальное, групповое и общественное сознание".

Он считает, что нужна концентрация усилий на выстраивании всей совокупности системной работы, чему будет способствовать утверждение документов стратегического планирования.

"К ним, в частности, относятся Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", — добавил он.