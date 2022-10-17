МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

"17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск", — говорится в сообщении. "По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", — добавили в МО.

На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета, загорелись пять первых этажей многоэтажного дома. Площадь пожара в жилом доме в Ейске после падения самолета составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщает ведомство, сообщение о пожаре в 9-этажном доме по адресу ул. Красная, 47/1 в Ейске поступило в 18.20. "В 18.27 объявлен ранг пожара №3. Произошло загорание с 1 по 5 этаж жилого дома", — говорится в сообщении. Также отмечается, что, по предварительным данным, пострадало 17 квартир.

МЧС сообщило о 2 погибших, 15 госпитализированных.