БЕРЛИН, 17 окт — ПРАЙМ. Теперь при подаче документов на шенгенскую визу в Германию российские туристы должны предоставить дополнительно выписку из банка, действующего в странах ЕС, сообщается на портале сервисно-визового центра VisaMetric. В ЕС рассказали, когда смогут объявить о новых антироссийских санкциях

"Необходимо предоставить доказательство наличия финансовых средств на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения. К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС", — говорится в сообщении.

Как уточняет VisaMetric, документ должен включать информацию о текущей сумме денежных средств на счете или счетах. При этом заявитель должен предоставить соответствующие выписки из банковского счета за последние 3 месяца.

Кроме того, с начала октября визовые центры некоторых стран ЕС, в том числе Германии, при приёме документов на шенгенскую визу начали требовать медицинский страховой полис, приобретённый только в европейской страховой компании, оплатить его с российских счетов невозможно. Как поясняли РИА Новости в МИД ФРГ, новые требования к документам при подаче визы связаны с приостановкой соглашения ЕС об упрощении визового режима.