ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт — ПРАЙМ. На данный момент угроза обрушения дома в Ейске, во двор которого упал самолет Су-34 упал, отсутствует, сообщил глава ГУМЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин. Число жертв ЧП в Ейске выросло до 13 человек

"Угрозы обрушения на данный момент нет", — заявил он журналистам.

По его словам, аварийно-восстановительные работы в доме планируется завершить в течение суток.

"Сейчас (идет) проведение аварийно-восстановительных работ, у нас есть балки, которые висят, мешают жизнедеятельности населения. Мы сейчас будем их ремонтировать и убирать", — пояснил он.

Волынкин добавил, что сегодня начнет работать тяжелая техника.

"Я полагаю, что в течение сегодняшних суток мы должны завершить проведение аварийно-восстановительных работ", — отметил он.

В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.