МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Ассоциация владельцев кинотеатров поддерживает предложение Совета Федерации о показе зарубежных фильмов в РФ без разрешения правообладателей, но с выплатой им вознаграждения, это поможет наладить новые отношения с киностудиями и легализовать иностранный контент в условиях санкций, сообщил РИА Новости глава ассоциации Алексей Воронков. Amazon впервые оштрафовали в России за запрещенный контент

Ранее сенаторы подготовили поправки в действующее законодательство, которые в условиях санкций разрешают показ в России зарубежных фильмов без разрешения правообладателя. Так, закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" предлагается дополнить нормой – "установление порядка исполнения резидентами перед иностранными правообладателями денежных обязательств, связанных с использованием отдельных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе случаев использования таких результатов… без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения, перечня результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности".

"Ассоциация владельцев кинотеатров поддерживает эту инициативу, и, говоря простым языком, подобная инициатива – это некий механизм для налаживания новых отношений как со студиями, так и легализация показа иностранного контента. Она аналогична механизму параллельного импорта. Немножко отличается по своей юридической сути, но цели она преследует точно такие же", — сказал Воронков.

По его словам, "закон о параллельном импорте дал возможность и не остаться без товаров, которые в России невозможно начать выпускать в краткосрочной перспективе, но, прежде всего, позволил иностранным производителям, которые желают продолжить работу с Россией обойти иностранные санкции". Он отметил, что российская киноиндустрия также не способна выпустить достаточное количество фильмов в краткосрочной перспективе.

"Мы понимаем, что на это нужно время, там 2-3 года на производство фильмов, даже несмотря на то, что в этом году продюсерам выделили 14,5 миллиардов. И здесь либо регулярная крупная финансовая поддержка кинотеатров, либо введение механизма, подобного параллельному импорта торговли и промышленности. Потому что студии сейчас тоже не могут напрямую с нами работать", — пояснил он.

В то же время он не считает, что введение подобных мер может ухудшить отношения с западными киностудиями.

"Ухудшили ли мы отношения с компанией Apple, которая официально ушла из России? Ухудшили ли мы отношения с компанией Mercedes? Мы продолжаем с вами пользоваться техникой Apple, мы продолжаем ездить на автомобилях… Естественно, что ни один производитель, тот же Apple, не будет официально заявлять, что они продолжают работать в России. Естественно, ни одна студия, ни Sony, ни Disney, не будут сейчас, в условиях санкционного давления у них там на них же, не будут заявлять, что они рады этому законопроекту, и что они будут возобновлять работу с Россией", — поделился Воронков.

Он обратил внимание, что предлагаемые поправки предполагают и выплату вознаграждения, и оставляют институт кинопроката "в рабочем состоянии, в том, в котором он существовал последние 10 лет". Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube

"Институт выдачи прокатных удостоверений, то есть отсеивание вот всего потока иностранных фильмов, то есть в принципе ничего не меняется, меняется модель взаимоотношений и оплаты за лицензии. Если раньше вы получали напрямую, то сейчас эти выплаты можно будет организовать через окопы – это организации коллективного управления правами. Точно так же, как уже последние 20 лет работает Российское авторское общество, собирая проценты со всех кинотеатров за музыку, с ресторанов, с кафе, с концертов и распределяя эти деньги между авторами, как российскими, так и иностранными, то есть ничего нового здесь не происходит", — заключил Воронков.

Ранее голливудские студии Warner Bros., Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount заявили о приостановке поставки фильмов в российские кинотеатры на фоне ситуации на Украине.