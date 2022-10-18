МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пока не издавал указ о завершении частичной мобилизации по стране в целом, но в регионах, которые справились с мобилизационным заданием, процесс уже исчерпан, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Кремле ответили на вопрос о возможности продления "зерновой сделки"

"Пока таких решений не было. Вы знаете, что министерством обороны для каждого региона были установлены мобилизационные показатели по численности. И регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено. Таким образом, сам процесс этой частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились. Что касается президентского указа, то на настоящий момент его нет, мы будем вас информировать", — сказал Песков.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и до конца октября все мобилизационные мероприятия будут завершены.