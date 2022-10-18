Системы отопления в Запорожской области подготовили на 80%
Замминистра строительства Рябчук: системы отопления в Запорожской области готовы на 80%
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Степень готовности системы отопления в Запорожской области составляет 80%, сообщил РИА Новости заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Олег Рябчук.
Он отметил, что из 643 котельных подготовлены более 400.
"Все котельные уже подготовлены, на них проведены предварительные пуски тепла, а плановые пуски начнутся уже на этой неделе", — сказал Рябчук.
Он добавил, что сегодня состоится еще одно совещание с представителями ЖКХ, после которого будет продолжена работа по пуску тепла в Запорожской области.
https://1prime.ru/society/20221018/838495417.html
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