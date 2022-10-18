МЕЛИТОПОЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Степень готовности системы отопления в Запорожской области составляет 80%, сообщил РИА Новости заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Олег Рябчук. Офис Зеленского заявил о трех попаданиях в объект энергообеспечения в Киеве

Он отметил, что из 643 котельных подготовлены более 400.

"Все котельные уже подготовлены, на них проведены предварительные пуски тепла, а плановые пуски начнутся уже на этой неделе", — сказал Рябчук.

Он добавил, что сегодня состоится еще одно совещание с представителями ЖКХ, после которого будет продолжена работа по пуску тепла в Запорожской области.