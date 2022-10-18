МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Всем жителям Херсонской области, желающим переехать в другие регионы России будут выдавать жилищные сертификаты, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Потеря Херсонской области вызвала подорожание яиц на Украине

"Мы на уровне правительства подготовили программу специальную. Основной механизм — это будет жилищный сертификат. Это отработанный механизм, который у нас в России существует. За базу берем полностью наш отработанный формат", — сказал онн журналистам по итогам заседания в Госдуме.