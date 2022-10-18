Желающие переехать из Херсонской области получат жилищные сертификаты
Хуснуллин: переезжающим в другой регион из Херсонской области выдадут жилищные сертификаты
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Всем жителям Херсонской области, желающим переехать в другие регионы России будут выдавать жилищные сертификаты, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы на уровне правительства подготовили программу специальную. Основной механизм — это будет жилищный сертификат. Это отработанный механизм, который у нас в России существует. За базу берем полностью наш отработанный формат", — сказал онн журналистам по итогам заседания в Госдуме.
https://1prime.ru/society/20221018/838496140.html
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