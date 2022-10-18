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Путин поддержал повторную вакцинацию от коронавируса
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. Президент России Владимир Путин поддержал призыв губернатора Самарской области Дмитрий Азарова о прохождении повторной вакцинации от коронавируса. Комментируя ситуации в... ПРАЙМ, 18.10.2022
право, общество , новости, владимир путин, вакцинация, самарская область
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал призыв губернатора Самарской области Дмитрий Азарова о прохождении повторной вакцинации от коронавируса.
Комментируя ситуации в регионе, Азаров отметил, что темпы вакцинации в регионе чуть выше, чем в среднем по России.
"Очень надеюсь, что прислушаются и сделают повторную вакцинацию", — сказал он.
"Правильно. Я с вами полностью согласен, и я присоединяюсь к вашим призывам", — заявил в свою очередь Путин.