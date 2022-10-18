МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал призыв губернатора Самарской области Дмитрий Азарова о прохождении повторной вакцинации от коронавируса. ФАС согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину

Комментируя ситуации в регионе, Азаров отметил, что темпы вакцинации в регионе чуть выше, чем в среднем по России.

"Очень надеюсь, что прислушаются и сделают повторную вакцинацию", — сказал он.

"Правильно. Я с вами полностью согласен, и я присоединяюсь к вашим призывам", — заявил в свою очередь Путин.