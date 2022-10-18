Голикова допустила выдачу универсального пособия на детей без заявления
Голикова допустила, что универсальное пособие на детей смогут выдавать без заявления
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Возврат к вопросу о беззаявительной выдаче универсального пособия для лиц с детьми возможен после отработки механизма его предоставления, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Пока мы не переходим на беззаявительный характер, пока одно заявление, поскольку у нас сейчас по сути будет проходить период становления… Как только мы с вами отработает механизм, возможно, мы с вами к этому вопросу вернемся", — сказала она депутатам Госдумы, отвечая на вопрос о возможности беззаявительного установления универсального пособия.
Универсальное пособие объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трёх лет.
https://1prime.ru/society/20221018/838496927.html
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