МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Возврат к вопросу о беззаявительной выдаче универсального пособия для лиц с детьми возможен после отработки механизма его предоставления, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Эксперт перечислила пособия, правила начислений которых изменятся в октябре

"Пока мы не переходим на беззаявительный характер, пока одно заявление, поскольку у нас сейчас по сути будет проходить период становления… Как только мы с вами отработает механизм, возможно, мы с вами к этому вопросу вернемся", — сказала она депутатам Госдумы, отвечая на вопрос о возможности беззаявительного установления универсального пособия.

Универсальное пособие объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трёх лет.