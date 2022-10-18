МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ.Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на налоговое стимулирование компаний, которые безвозмездно оказывают поддержку образовательным организациям. Третье чтение запланировано на 19 октября. Госдума приняла в первом чтении законопроект об универсальном пособии

Первоначальная редакция законопроекта предоставляла право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль тем его плательщикам, которые безвозмездно передают имущество организациям среднего профессионального образования, имеющим госаккредитацию.

Однако во вторник Госдума поддержала поправку, которая допускает предоставление такого вычета организациям, безвозмездно передающим имущество любым образовательным учреждениям, "реализующим основные образовательные программы, имеющим государственную аккредитацию". Вычет будет предоставляться в размере не более 100% суммы расходов в виде стоимости безвозмездно переданного имущества, включая денежные средства, что позволит уменьшить налог на прибыль.

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева на предыдущей неделе поясняла, что инвестиционный вычет теперь в принципе может даваться на любые образовательные программы, которые предусмотрены законом об образовании.

При этом субъекты России самостоятельно будут определять предельные суммы расходов в виде стоимости имущества и виды имущества, безвозмездно переданного образовательным организациям, а также перечень реализуемых ими основных образовательных программ. Первоначальная редакция содержала достаточно широкий круг имущества, и не все субъекты РФ были к этому готовы, поэтому предлагается дать им право самим определять как виды имущества, так и виды программ, поясняла Ануфриева.

Предполагается, что закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.