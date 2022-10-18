МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава государства 19 октября проведет заседание Совета Безопасности России в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля. Путин не планирует новую встречу с главой МАГАТЭ

"Президент России Владимир Путин проведет 19 октября в режиме видеоконференции заседание Совета Безопасности России. Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности", — говорится в сообщении.

В Кремле отдельно подчеркнули, что с докладом выступит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.