Путин проведет 19 октября заседание Совбеза в режим видеоконференции
Путин проведет 19 октября заседание Совбеза в режим видеоконференции, с докладом выступит Медведев
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава государства 19 октября проведет заседание Совета Безопасности России в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин проведет 19 октября в режиме видеоконференции заседание Совета Безопасности России. Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности", — говорится в сообщении.
В Кремле отдельно подчеркнули, что с докладом выступит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
https://1prime.ru/society/20221018/838497762.html
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