СОЧИ, 18 окт — ПРАЙМ. Число погибших в Ейске после из-за пожара в доме, который произошел после падения военного самолета увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости в ГО и ЧС края. СК назвал основную версию падения самолета в Ейске

"Действительно, уже 14 погибших", — сказала собеседница агентства.

Ранее оперштаб сообщал, что погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.

В понедельник Минобороны России сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета.