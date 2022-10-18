Число жертв пожара из-за падения самолета в Ейске выросло до 14 человек
ГО и ЧС Кубани: число жертв пожара из-за падения самолета в Ейске выросло до 14 человек
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СОЧИ, 18 окт — ПРАЙМ. Число погибших в Ейске после из-за пожара в доме, который произошел после падения военного самолета увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости в ГО и ЧС края.
"Действительно, уже 14 погибших", — сказала собеседница агентства.
Ранее оперштаб сообщал, что погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.
В понедельник Минобороны России сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета.
https://1prime.ru/society/20221018/838498055.html
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