Греция не требует от россиян выписки со счета европейского банка для визы
Власти Греции заявили, что не требуют выписки со счета европейского банка для оформления визы
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Греция не требует от россиян выписки со счета европейского банка и оформленного в ЕС полиса страхования для получения туристического шенгена, заявили РИА Новости в посольстве страны.
"Консульство Греции таких изменений не вводило. Мы не требуем европейские страховки или счета в европейском банке (для оформления визы", — сказали в посольстве.
Ранее стало известно, что в визовых центрах ФРГ для оформления шенгенской визы теперь требуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, а также страховка, оформленная в ЕС. На сайтах визовых центров Словении и Мальты также появилась информация, что полис медицинского страхования для оформления шенгена должен быть выдан иностранными компаниями.
При этом в визовом центре Франции заявили РИА Новости, что для оформления туристического шенгена не требуется выписка со счета европейского банка.
https://1prime.ru/society/20221018/838498405.html
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