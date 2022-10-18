МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Греция не требует от россиян выписки со счета европейского банка и оформленного в ЕС полиса страхования для получения туристического шенгена, заявили РИА Новости в посольстве страны. Греция нарастила импорт товаров из России

"Консульство Греции таких изменений не вводило. Мы не требуем европейские страховки или счета в европейском банке (для оформления визы", — сказали в посольстве.

Ранее стало известно, что в визовых центрах ФРГ для оформления шенгенской визы теперь требуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, а также страховка, оформленная в ЕС. На сайтах визовых центров Словении и Мальты также появилась информация, что полис медицинского страхования для оформления шенгена должен быть выдан иностранными компаниями.

При этом в визовом центре Франции заявили РИА Новости, что для оформления туристического шенгена не требуется выписка со счета европейского банка.