МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава Минфина РФ обещал найти средства, необходимые для переселения людей из Херсона, в бюджете как текущего, так и следующего года. Желающие переехать из Херсонской области получат жилищные сертификаты

"Уверен, что мы и в текущем году и в следующем необходимые ресурсы для переселения людей из Херсона найдем", — сказал Силуанов, выступление которого показал телеканал "Звезда".

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что жителям Херсонской области, желающим переехать в другие регионы РФ, будут выдаваться жилищные сертификаты, также они смогут рассчитывать на компенсацию утерянного имущества.

В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.

На минувшей неделе врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительством принято решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны.