Число пострадавших после падения самолета в Ейске выросло до 26 человек
МЧС Кубани: число пострадавших после падения Су-34 в Ейске выросло до 26 человек
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СОЧИ, 18 окт — ПРАЙМ. Еще семь человек обратились за медицинской помощью после пожара в жилом доме Ейска, число пострадавших выросло до 26, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГО и ЧС края.
"В настоящее время 26 пострадавших, которые нуждаются в лечении", — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что из 26 человек трое находится на амбулаторном лечении, кто-то из них обратился в больницу позже, рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о 14 погибших и 19 пострадавших.
В понедельник Минобороны России сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета.
https://1prime.ru/society/20221018/838500174.html
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