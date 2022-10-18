СОЧИ, 18 окт — ПРАЙМ. Еще семь человек обратились за медицинской помощью после пожара в жилом доме Ейска, число пострадавших выросло до 26, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГО и ЧС края. Число жертв пожара из-за падения самолета в Ейске выросло до 14 человек

"В настоящее время 26 пострадавших, которые нуждаются в лечении", — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что из 26 человек трое находится на амбулаторном лечении, кто-то из них обратился в больницу позже, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о 14 погибших и 19 пострадавших.

В понедельник Минобороны России сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета.