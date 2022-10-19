МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года из-за двухлетней пандемии коронавируса, сообщила заместитель директора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина. Эксперт объяснила, когда вас могут заставить вернуть часть зарплаты

"К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад", — рассказала она в ходе Всероссийского конгресса онкопациентов.

По ее словам, за прошедшие два года ожидаемая продолжительность жизни в общей сложности потеряла 3,3 года. При этом указ президента установит, что к 2030 году показатель должен достичь 78 лет.

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