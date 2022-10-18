МОСКВА, 18 окт – ПРАЙМ. С 26 октября текущего года в России будет расширен спектр пособий и выплат, которые будут производиться только на карты российской платежной системы "Мир". Чтобы не потерять право на эту поддержку от государства, пяти категориям россиян стоит перевести начисление выплат на эту карту, напомнила агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Россия продолжит работу по продвижению системы "Мир" за рубежом

С 26 октября на карты "Мир" будут зачислять еще пять утвержденных кабмином выплат, это государственная социальная помощь, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России".

Эксперт напомнила, что раньше на карты "Мир" перевели зарплаты, премии и вознаграждение госслужащих; государственные стипендии и пенсии; ежемесячное пожизненное содержание судей; пособия по безработице; выплаты для чернобыльцев; детские пособия; ежемесячные выплаты малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка; выплаты малоимущим на третьего и последующих детей до достижения ребенком трех лет, на детей от 3 до 7 лет.

"Поскольку основной платежной системой является "Мир", то такие выплаты перечисляются именно через карты этой системы", — рассказала Ермилова. Но осталась возможность получать перечисленные выплаты без привязки к какой-либо карте. "Вы можете открыть счет, к которому не привязана никакая карта (например, накопительный), и тогда на этот счет можно зачислять любые выплаты. В этом случае карта Мир не понадобится", — резюмировала экономист.