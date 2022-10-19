МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. "Яндекс" запускает сервис доставки товаров между пунктами выдачи в разных городах, сейчас функция тестируется в Москве и Санкт-Петербурге, а до конца года будет доступна более чем в 40 городах России, сообщает пресс-служба компании. Сервис доставки еды Delivery Club перешел в собственность "Яндекса"

"Яндекс Доставка" запускает сервис доставки между городами в приложении "Яндекс Go". Любой желающий сможет быстро и просто оформить доставку из пункта выдачи "Яндекс Маркета" в одном городе до пункта выдачи в другом", — рассказали в компании.

Сейчас к "Яндекс Go" подключены сервисы "Такси", "Драйв" (каршеринг), а также "Еда" и "Лавка". Отмечается, что цены на доставку между пунктами выдачи фиксированы и "не зависят от спроса и погоды — на тариф влияют только город доставки и размер посылки". Для оформления доставки не нужны документы, достаточно сделать заказ в приложении: выбрать тариф "Пункты выдачи", адреса удобных пунктов выдачи "Яндекс Маркета" для отправки и получения посылки, а также размер отправления (вес одной коробки не должен превышать 12 килограммов).

В компании считают, что междугородняя доставка от "Яндекса" особенно пригодится малому бизнесу, однако сервис могут использовать и частные лица для отправки посылок. Отследить отправление можно будет с помощью трекинга в приложении.

"Сейчас "Яндекс Доставка" тестирует сервис междугородней доставки через приложение в Москве и Санкт-Петербурге. Малому бизнесу и частным лицам новый тип доставки между ПВЗ (пунктами выдачи заказов — ред.) "Маркета" станет доступен в "Яндекс Go" в конце октября. До конца года сервис междугородней доставки будет запущен в большинстве регионов широкой сети пунктов выдачи заказов "Яндекс Маркета" — более 40 городов России", — добавляют в пресс-службе. Уже в 2023 году посылки между городами можно будет отправлять непосредственно с адреса отправителя по адресу получателя.

С весны 2022 года сразу несколько крупнейших мировых служб экспресс-доставки приостановили работу в России, в частности UPS (United Parcel Service), FedEx, а также DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL). После ухода последней эксперты рассказывали РИА Новости, что заменить ее смогут отечественные сервисы, такие как СДЭК, ЕМС "Почты России" и PonyExpress.