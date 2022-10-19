МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Онлайн-спрос на услуги по передержке животных с 19 сентября по 2 октября вырос в России почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также люди стали чаще интересоваться отелями и клетками для питомцев, следует из материалов онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru. Россияне стали больше покупать товаров для животных

"Популярнее становится передержка: например, онлайн-спрос на такие услуги на одном из популярных сайтов объявлений вырос на 385%, спрос на услуги няни для животных – на 137%. Увеличилась частота таких запросов, как "как пристроить собаку в добрые руки" (+174%), "где оставить домашнее животное" (+20%), "отдать кота на передержку" (+104%). На 222% чаще россияне стали искать отели, подходящие для размещения с домашними животными, на 50% чаще интересовались арендой клеток для собак", — говорится в исследовании.

При этом на 149% вырос спрос на паспорта для кошек и на 416% — на чипирование. Владельцы собак также стали больше интересоваться чипированием животных (+78%) и документами (+58%) для своих питомцев. Россияне в целом стали чаще интересоваться вакцинами – для собак (+144%) и универсальными (+31%). Кроме того, значительно вырос онлайн-спрос на авиаперелеты собак (+157%) и перевозку животных (+80%) в целом.

"Россияне переживают за своих питомцев, как за самих себя, и по возможности стараются взять их с собой в путешествие или же пристроить на время в добрые руки в своих городах. Кроме того, продолжается тенденция "накопления" еды для питомцев, которая началась этой весной: например, спрос на кошачий корм в последние две недели сентября вырос на 63%", – рассказал руководитель отдела маркетинга и аналитики Price.ru Денис Логанов.