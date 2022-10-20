Трех латышей и украинца обвинили в поставке запрещенных технологий в Россию
Минюст США обвинил трех латышей и украинца в экспорте технологий двойного назначения в Россию
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ.Минюст США обвинил гражданина Украины и трех граждан Латвии в попытке поставить в Россию технологии двойного назначения, следует из материалов ведомства.
По информации Минюста США, проживающий в Эстонии гражданин Украины Станислав Романюк, граждане Латвии Эрикс Мамоновс, Вадимс Ананикс и Жанис Узбалис якобы в рамках преступного сговора пытались вывезти из Соединенных Штатов в Россию координатно-шлифовальный станок, произведенный в Коннектикуте.
"Обвинение утверждает, что ответчики попытались вывезти высокоточное и подпадающее под экспортный контроль изделие в Россию, где оно может использоваться в российских оборонных программах", — заявила прокурор Ванессы Эйвери.
Вместе с тем, согласно заявлению Минюста США, к делу также имеют отношение неназванные российская организация и несколько граждан России.
https://1prime.ru/society/20221020/838517621.html
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