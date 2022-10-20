МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Минюст США обвинил гражданина Украины и трех граждан Латвии в попытке поставить в Россию технологии двойного назначения, следует из материалов ведомства. США ввели санкции против россиянина и двух фирм из-за закупки технологий

По информации Минюста США, проживающий в Эстонии гражданин Украины Станислав Романюк, граждане Латвии Эрикс Мамоновс, Вадимс Ананикс и Жанис Узбалис якобы в рамках преступного сговора пытались вывезти из Соединенных Штатов в Россию координатно-шлифовальный станок, произведенный в Коннектикуте.

"Обвинение утверждает, что ответчики попытались вывезти высокоточное и подпадающее под экспортный контроль изделие в Россию, где оно может использоваться в российских оборонных программах", — заявила прокурор Ванессы Эйвери.

Вместе с тем, согласно заявлению Минюста США, к делу также имеют отношение неназванные российская организация и несколько граждан России.