МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В случае победы республиканцев на выборах в палату представителей США может "перекрыть кран", финансирующий Украину, пишет издание Axios, ссылаясь на заявления членов партии. Власти США анонсировали новый транш экономической помощи Украине

Так, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг заявил изданию: "Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете".

По мнению Армстронга, США изменят свое отношение к вопросу финансирования Украины за счет трансформации мнения американских избирателей.

С ним солидарен другой республиканец Кевин Маккарти, который уверен, что "когда люди окажутся в условиях рецессии, они не станут выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать".

При этом Axios напоминает, что в минувшем мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на $40 миллиардов, и это число может существенно возрасти с победой Республиканской партии на выборах в палату представителей США.