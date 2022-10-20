В США рассказали, когда может прекратиться финансирование Украины
Axios: США могут перестать финансировать Украину в случае победы республиканцев на выборах
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В случае победы республиканцев на выборах в палату представителей США может "перекрыть кран", финансирующий Украину, пишет издание Axios, ссылаясь на заявления членов партии.
Так, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг заявил изданию: "Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете".
По мнению Армстронга, США изменят свое отношение к вопросу финансирования Украины за счет трансформации мнения американских избирателей.
С ним солидарен другой республиканец Кевин Маккарти, который уверен, что "когда люди окажутся в условиях рецессии, они не станут выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать".
При этом Axios напоминает, что в минувшем мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на $40 миллиардов, и это число может существенно возрасти с победой Республиканской партии на выборах в палату представителей США.
https://1prime.ru/society/20221020/838519043.html
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