МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Предоставить России "достойное место в мире" и проявить "должное уважение к русскому народу" призвал в статье для Washington Post экс-постпред США при НАТО Роберт Хантер. США ввели санкции против россиянина и двух фирм из-за закупки технологий

По его словам, "чтобы понять, почему большая часть российского общества поддерживает Путина, необходимо увидеть, как США и НАТО относились к месту России в Европе на протяжении более 20 лет".

Именно стремление Запада "наказать" Россию после распада Советского Союза, уверен Хантер, "разожгло национальное недовольство".

Аргументируя эти тезисы, бывший постпред США при НАТО привел такие антироссийские выпады Вашингтона, как выход из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, развертывание системы ПРО в Центральной Европе и выраженное на саммите НАТО в 2008 году намерение расширить альянс за счет Украины и Грузии.

Резюмируя, Хантер призвал проявить "должное уважение к русскому народу" и предоставить России "достойное место в мире".