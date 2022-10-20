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Карл III попросил кота Ларри заменить Трасс на посту британского премьера
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Британский король Карл III попросил кота Ларри стать новым премьер-министром страны, сообщается в Twitter-аккаунте любимца с Даунинг-стрит. Ранее Лиз Трасс объявила об уходе в... ПРАЙМ, 20.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Британский король Карл III попросил кота Ларри стать новым премьер-министром страны, сообщается в Twitter-аккаунте любимца с Даунинг-стрит.
Ранее Лиз Трасс объявила об уходе в отставку с поста председателя правительства Великобритании спустя 44 дня после заступления на должность.
"Король попросил меня стать премьер-министром, потому что этот абсурд продолжается уже достаточно долго", — сказано в соцсети кота.