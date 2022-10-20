МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Британский король Карл III попросил кота Ларри стать новым премьер-министром страны, сообщается в Twitter-аккаунте любимца с Даунинг-стрит. Премьер-министр Великобритании Трасс уходит в отставку

Ранее Лиз Трасс объявила об уходе в отставку с поста председателя правительства Великобритании спустя 44 дня после заступления на должность.

"Король попросил меня стать премьер-министром, потому что этот абсурд продолжается уже достаточно долго", — сказано в соцсети кота.