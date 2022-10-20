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СМИ: салат-латук продержался в холодильнике дольше, чем Трасс на посту
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Салат-латук выиграл в "гонке" против продержавшейся на посту британского премьера 44 дня Лиз Трасс, передает газета Daily Star на своем YouTube-канале. Ранее издание сообщало, что... ПРАЙМ, 20.10.2022
общество , новости, великобритания, лиз трасс, салат
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Салат-латук выиграл в "гонке" против продержавшейся на посту британского премьера 44 дня Лиз Трасс, передает газета Daily Star на своем YouTube-канале.
Ранее издание сообщало, что букмекеры в Великобритании предлагали поставить, что Трасс покинет пост председателя правительства через 35 дней — время, через которое разлагается салат-латук.
Премьер ушла в отставку через шесть дней после начала "гонки".
В данный момент YouTube-канал Daily Star показывает перевернутый портрет Трасс и салат в парике на фоне британских флагов.