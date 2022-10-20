МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Салат-латук выиграл в "гонке" против продержавшейся на посту британского премьера 44 дня Лиз Трасс, передает газета Daily Star на своем YouTube-канале. Премьер-министр Великобритании Трасс уходит в отставку

Ранее издание сообщало, что букмекеры в Великобритании предлагали поставить, что Трасс покинет пост председателя правительства через 35 дней — время, через которое разлагается салат-латук.

Премьер ушла в отставку через шесть дней после начала "гонки".

В данный момент YouTube-канал Daily Star показывает перевернутый портрет Трасс и салат в парике на фоне британских флагов.