Пушков прокомментировал "девальвацию премьерского кресла" в Великобритании
Пушков: возвращение Бориса Джонсона приведет к девальвации поста премьера в Великобритании
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Вероятное возвращение Бориса Джонсона на пост премьер-министра после скандальной отставки Лиз Трасс может привести к девальвации премьерского кресла в Великобритании, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он отметил, что возвращение Джонсона после 45-дневного перерыва "на заведомую "лузерку" Лиз Трасс" было бы "странным". Это, по его мнению, означало бы "еще один шаг к девальвации премьерского кресла и понятия лидерства как такового, и к превращению его не более, чем в функцию, элемент политического декорума".
При этом сенатор выразил уверенность, что Трасс оказалась случайной фигурой, которая заняла должность премьер-министра Великобритании исключительно благодаря пустой демагогии.
https://1prime.ru/society/20221021/838534344.html
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