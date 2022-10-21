МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Вероятное возвращение Бориса Джонсона на пост премьер-министра после скандальной отставки Лиз Трасс может привести к девальвации премьерского кресла в Великобритании, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Медведев поздравил салат-латук с "победой" над Трасс

Он отметил, что возвращение Джонсона после 45-дневного перерыва

"на заведомую "лузерку" Лиз Трасс" было бы "странным". Это, по его мнению, означало бы "еще один шаг к девальвации премьерского кресла и понятия лидерства как такового, и к превращению его не более, чем в функцию, элемент политического декорума".

При этом сенатор выразил уверенность, что Трасс оказалась случайной фигурой, которая заняла должность премьер-министра Великобритании исключительно благодаря пустой демагогии.