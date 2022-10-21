МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Самое короткое в британской истории премьерство Лиз Трасс наглядно продемонстрировало, что старая западная демократия не способна решать новые проблемы, утверждает китайская газета Global Times. Карл III попросил кота Ларри заменить Трасс на посту британского премьера

В материале отмечается, что отставку Трасс "можно рассматривать как образец неудач западной политики, когда англо-саксонская модель не в состоянии руководить миром, поскольку многолетняя практика западной демократии неспособна решить возникающие новые проблемы".

Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь в своем комментарии изданию отметил, что "отставка Трасс в первую очередь показывает, что институциональные проблемы Великобритании серьезны". По его мнению, "традиционный набор политических решений и институтов" не способен решать конкретные проблемы, с которыми сталкивается Великобритания.

Цуй Хунцзянь считает, что единственным возможным решением этих проблем для Великобритании в настоящий момент является постоянная замена "премьер-министров". Вместе с тем он подчеркнул, что "любому новому лидеру трудно решать проблемы в краткосрочной перспективе, и тот, кто придет на смену Трасс, может столкнуться со всевозможными трудностями и также совершать ошибки".

Авторы статьи заключают, что смена лидеров без изменения мышления не решит ни одной проблемы на Западе.