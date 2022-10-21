Global Times: отставка Трасс показала, что западная демократия не может решить новые проблемы
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Самое короткое в британской истории премьерство Лиз Трасс наглядно продемонстрировало, что старая западная демократия не способна решать новые проблемы, утверждает китайская газета Global Times.
В материале отмечается, что отставку Трасс "можно рассматривать как образец неудач западной политики, когда англо-саксонская модель не в состоянии руководить миром, поскольку многолетняя практика западной демократии неспособна решить возникающие новые проблемы".
Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь в своем комментарии изданию отметил, что "отставка Трасс в первую очередь показывает, что институциональные проблемы Великобритании серьезны". По его мнению, "традиционный набор политических решений и институтов" не способен решать конкретные проблемы, с которыми сталкивается Великобритания.
Цуй Хунцзянь считает, что единственным возможным решением этих проблем для Великобритании в настоящий момент является постоянная замена "премьер-министров". Вместе с тем он подчеркнул, что "любому новому лидеру трудно решать проблемы в краткосрочной перспективе, и тот, кто придет на смену Трасс, может столкнуться со всевозможными трудностями и также совершать ошибки".
Авторы статьи заключают, что смена лидеров без изменения мышления не решит ни одной проблемы на Западе.
https://1prime.ru/society/20221021/838535990.html