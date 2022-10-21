МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. ВТБ зафиксировал снижение активности мошенников в отношении розничных клиентов в сентябре, в октябре этот тренд продолжился, вместе с тем почти в три раза выросла реклама мошеннических ресурсов в социальных сетях, сообщила пресс-служба банка. Россиянам рассказали, как не попасться на уловки мошенников в сети

"Пик мошеннических атак в этом году пришелся на июль, когда мы зафиксировали миллион попыток злоумышленников. К сентябрю этот показатель снизился на четверть. В октябре тренд на снижение активности мошенников продолжился", – рассказал начальник отдела качества и безопасности департамента цифрового бизнеса ВТБ Дмитрий Романов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

По данным банка, число случаев мошенничества в сентябре составило менее 750 тысяч, снизившись на 14% к августу и 25% – к июлю.

По словам Романова, снижение телефонной мошеннической активности связано с рядом оперативных мер, например, в ВТБ отказались от использования уникального номера клиента в онлайн-сервисах. Получая такой номер, злоумышленники пытались легитимизировать свои действия и запросы перед клиентом банка, убедить раскрыть персональную информацию или способствовать краже средств иным способом, пояснил он. Мошенники в России стали использовать ботов для кражи паролей от Telegram

Большую роль в уменьшении активности мошенников сыграла проработка процессов на стороне операторов мобильной связи: у них отключена возможность переадресации банковских смс, которой ранее пытались воспользоваться мошенники для перехвата сообщений клиентов, добавили в пресс-службе.

Вместе с тем в сентябре ВТБ зафиксировал рост рекламы мошеннических ресурсов в социальных сетях почти в три раза. "Под видом известных компаний злоумышленники предлагают пользователям участвовать в якобы выгодных акциях, выманивая персональные данные для последующего доступа к средствам на счетах третьих лиц", — предупредили в банке.