МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Для борьбы с алкоголизмом нужно создавать не запреты, а возможности для саморазвития населения, заявил президент России Владимир Путин. Путин назвал ситуацию на российском рынке труда стабильной

Глава государства в пятницу встретился с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и попросил его обратить внимание на уровень потребления алкоголя в регионе.

"Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет", — сказал Путин.

По его словам, эффективность такого подхода подтверждает опыт России и других государств за последние годы. При этом проблема алкоголизма в стране постепенно решается, отметил президент и призвал продолжать работу в этом направлении.

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