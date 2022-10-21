Путин рассказал, как решить проблему алкоголизма в России
Путин призвал бороться с алкоголизмом, создавая возможности для саморазвития населения
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Для борьбы с алкоголизмом нужно создавать не запреты, а возможности для саморазвития населения, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу встретился с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и попросил его обратить внимание на уровень потребления алкоголя в регионе.
"Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет", — сказал Путин.
По его словам, эффективность такого подхода подтверждает опыт России и других государств за последние годы. При этом проблема алкоголизма в стране постепенно решается, отметил президент и призвал продолжать работу в этом направлении.