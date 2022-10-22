МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии отказаться от поездок в Иран, сообщает сайт министерства. Посол анонсировал переговоры России и Ирана по банковским вопросам

Немецкий МИД предупреждает, что приехавшие в Иран граждане Германии подвергаются опасности ареста, допроса и даже приговора к длительным срокам тюремного заключения.

Особому риску, как утверждает ведомство, подвергаются граждане с двойным гражданством, одновременно с немецким и иранским.

"В недавнем прошлом было много случаев произвольных арестов иностранных граждан", — сообщает МИД.

При этом ведомство напомнило, что с 18 сентября нынешнего года в Тегеране и многих других частях Ирана происходят беспорядки и столкновения с силами безопасности, вызванные смертью молодой иранской женщины, которая была арестована полицией нравов.