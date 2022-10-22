МИД Германии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Иран
МИД ФРГ предостерег граждан Германии от посещения Ирана из-за угрозы задержаний
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии отказаться от поездок в Иран, сообщает сайт министерства.
Немецкий МИД предупреждает, что приехавшие в Иран граждане Германии подвергаются опасности ареста, допроса и даже приговора к длительным срокам тюремного заключения.
Особому риску, как утверждает ведомство, подвергаются граждане с двойным гражданством, одновременно с немецким и иранским.
"В недавнем прошлом было много случаев произвольных арестов иностранных граждан", — сообщает МИД.
При этом ведомство напомнило, что с 18 сентября нынешнего года в Тегеране и многих других частях Ирана происходят беспорядки и столкновения с силами безопасности, вызванные смертью молодой иранской женщины, которая была арестована полицией нравов.
https://1prime.ru/society/20221022/838549154.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.