МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Пользователи Twitter потребовали отправить в отставку главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за ее призыва поддерживать власти Украины. Урсула фон дер Ляйен рассказала о механизме коррекции скачков цен на газ

Глава Еврокомиссии заявила о необходимости помогать Украине столько, сколько потребуется, и сообщила, что что "для удовлетворения растущих потребностей Украины" министры финансов государств Евросоюза создадут соответствующие механизмы.

В ответ подписчики фон дер Ляйен заявили, что она не учитывает интересы и желания европейцев и весьма эмоционально выразили несогласие с ее позицией.

В частности, подписчик с ником Catalin75573619 опубликовал призыв: "В отставку! Сейчас же!".

Вместе с тем пользователь JerryMelinn напомнил главе Еврокомиссии о своих интересах: "У нас в Ирландии, реальном члене ЕС, тоже есть свои потребности — мир и стабильность из них на первом месте!"

В то же время были предложения о проведении референдума, чтобы узнать мнение народа, прежде чем опустошать европейскую казну в пользу Украины.

"Многие люди не могут свести в этот месяц концы с концами, а вы снова и снова отдаете деньги Зеленскому! " — посетовал Shalondon11.