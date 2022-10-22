Европейцы призвали отправить в отставку Урсулу фон дер Ляйен
Пользователи Twitter призвали отправить в отставку Урсулу фон дер Ляйен из-за помощи Украине
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Пользователи Twitter потребовали отправить в отставку главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за ее призыва поддерживать власти Украины.
Глава Еврокомиссии заявила о необходимости помогать Украине столько, сколько потребуется, и сообщила, что что "для удовлетворения растущих потребностей Украины" министры финансов государств Евросоюза создадут соответствующие механизмы.
В ответ подписчики фон дер Ляйен заявили, что она не учитывает интересы и желания европейцев и весьма эмоционально выразили несогласие с ее позицией.
В частности, подписчик с ником Catalin75573619 опубликовал призыв: "В отставку! Сейчас же!".
Вместе с тем пользователь JerryMelinn напомнил главе Еврокомиссии о своих интересах: "У нас в Ирландии, реальном члене ЕС, тоже есть свои потребности — мир и стабильность из них на первом месте!"
В то же время были предложения о проведении референдума, чтобы узнать мнение народа, прежде чем опустошать европейскую казну в пользу Украины.
"Многие люди не могут свести в этот месяц концы с концами, а вы снова и снова отдаете деньги Зеленскому! " — посетовал Shalondon11.
https://1prime.ru/society/20221022/838549459.html
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