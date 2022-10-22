МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Сын российского миллиардера и предпринимателя Михаила Фридмана Александр Ожельский выступил с заявлением, в котором назвал несправедливыми санкции в отношении него со стороны Украины, пишет Forbes со ссылкой на видеообращение самого Ожельского. Россия расширила санкции против резидентов Украины

В начале октября украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который среди прочих попал и Михаил Фридман. После этого также украинские СМИ со ссылкой на госбюро расследований страны передавали, что на Украине арестовали активы компании Фридмана на сумму более 2 миллиардов гривен (54 миллионов долларов США), Фридмана в этих сообщениях называли "одним из мажоритарных акционеров "Альфа-Банк Украина". На прошлой неделе издание Forbes.ua писало, что акционеры украинского "Альфа-Банка" готовы передать акции банка Украине, если правительство или регулятор примет решение о необходимости передать контроль над банком государству.

Ожельский, как пишет издание, утверждает, что покинул Россию 24 февраля и возвращаться в страну не планирует, а в настоящее время живет в Дубае "по средствам" — в квартире, а не "в особняке". Он, как передает Forbes, "не может поверить, что единственная причина санкций — моя связь с другим человеком".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в прошлую среду заявил, что Владимир Зеленский подписал два указа по санкциям против российских предпринимателей и "большого количества" компаний из РФ. Среди попавших под санкции Киева – и гражданин России Ожельский Александр Михайлович, 2000 года рождения.

"Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций… Позвольте мне жить своей жизнью", — приводит издание слова Ожельского из видеообращения.

Ранее газета Fiancial Times писала, что Фридман якобы собирался передать часть своего состояния на восстановление Украины, при этом в ответ США должны помочь ему избежать санкций. Позднее другая газета — Wall Street Journal — написала, что Фридман отрицает, что предлагал перевести 1 миллиард долларов украинскому "Альфа-банку", сооснователем которого он является, в обмен на снятие с него британских санкций.

Летом Фридман, попавший под западные санкции, заявлял испанской газете País, что ему не хватает денег даже сходить в ресторан. Тогда он призывал западные страны при введении санкций быть "умнее", поскольку "наказывать русских только за факт быть русским усиливает конфронтацию и количество сторонников антизападной политики в России".