МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным постановление о мерах поддержки мобилизованных лиц опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Мишустин отметил укрепление экономического партнерства России и Казахстана

"О мерах поддержки мобилизованных лиц. Правительство РФ в целях поддержки граждан, призванных в соответствии с указом от 21 сентября об объявлении частичной мобилизации…", — говорится в документе.

Ранее в субботу кабмин сообщил, что гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставляется отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлеваются сроки налоговых деклараций.

Решение, в том числе, распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Мера будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и ещё несколько месяцев после её завершения.

Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка рассчитывается со дня окончания службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня ее окончания.