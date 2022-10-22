Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных
Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным постановление о мерах поддержки мобилизованных лиц опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"О мерах поддержки мобилизованных лиц. Правительство РФ в целях поддержки граждан, призванных в соответствии с указом от 21 сентября об объявлении частичной мобилизации…", — говорится в документе.
Ранее в субботу кабмин сообщил, что гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставляется отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлеваются сроки налоговых деклараций.
Решение, в том числе, распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Мера будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и ещё несколько месяцев после её завершения.
Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка рассчитывается со дня окончания службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня ее окончания.
https://1prime.ru/society/20221022/838552774.html
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