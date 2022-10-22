МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидии Фонду развития территорий и финансовой поддержки регионам для обеспечения выплат и жилищных сертификатов жителям Херсона и правобережной части Херсонской области, вынужденно покинувшим место проживания, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал ранее, что жителям Херсонской области, желающим переехать в другие российские регионы, будут выдавать жилищные сертификаты. Жилье можно будет купить в любом регионе РФ как на первичном, так и на вторичном рынке. Сертификаты будут выдаваться исходя из средней по России цены на жилье. Также он отмечал, что за утерянное имущество жителям Херсонской области при переезде в другие регионы РФ будут выплачивать по 100 тысяч рублей.

"Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса РФ в имущество публично правовой компании "Фонд развития территорий" в целях финансового обеспечения мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и государственных жилищных сертификатов жителям Херсона и правобережной части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территории иных субъектов Российской Федерации на постоянное место жительства", — говорится в документе.

В нем отмечается, что также утверждены правила предоставления финансовой поддержки регионам РФ для "финансового обеспечения мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и государственных жилищных сертификатов" для вынужденно покинувших регион жителей Херсона и правобережья Херсонской области.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.