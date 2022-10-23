МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Члены Республиканской партии США рискуют значительно разойтись во мнениях по вопросу оказания дальнейшей военной помощи Украине, если их партия получит большинство в Конгрессе по итогам предстоящих в ноябре промежуточных выборов, передает телеканал CNN со ссылкой на конгрессменов. На Украине допустили, что Киев останется без тепла этой зимой

Как напоминает телеканал, ряд высокопоставленных членов Республиканской партии уже заявили о намерении "внимательно изучить" расходы США касательно Украины в случае победы на промежуточных выборах. Вдобавок, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей США ранее дал понять, что при таком раскладе оказание Киеву военной помощи со стороны Вашингтона продолжится, однако прежнего "карт бланша" уже не будет.

"При этом было бы неправильно мазать республиканцев одной краской в данном вопросе", — указывает CNN, напоминая, что лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл, напротив, публично поддержал сохранение прежних объемов выделения военной помощи Киеву.

Вместе с тем, добавляет телеканал, эта разница в подходах внутри Республиканской партии может означать "элемент более масштабного сдвига" в отношении к событиям на Украине.

"Разногласия между Макконнеллом и Маккарти могут стать камнем преткновения в том случае, если республиканцы получат большинство мест в Палате представителей. Кроме того, Маккарти уже заявил, что общее сокращение расходов станет для Республиканской партии ключевым приоритетом в том случае, если партия получит контроль над Палатой", — резюмирует CNN.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.