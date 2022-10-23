МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в американском штате Техас, намекнул на готовность принять участие в следующих президентских выборах в США в 2024 году. Байден заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года

Во время своего выступления Трамп вновь заявил, что результаты президентских выборов 2020 года были сфальсифицированы.

"Я дважды выдвигался. Я победил дважды… Во второй раз у меня получилось гораздо лучше, чем в предыдущий. В 2020 году я получил на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016 году, и точно так же я получил больше голосов, чем любой действующий президент за всю историю нашей страны… Теперь, чтобы наша страна снова стала успешной, безопасной и великой, мне, вероятно, придется сделать это снова", — заявил Трамп. Трансляция проводилась телеканалом Newsmax.

Трамп в сентябре заявлял, что в ближайшее время может принять решение о том, будет ли он участвовать в выборах президента США в 2024 году.