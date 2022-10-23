МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Франции и Польше нужно объединиться с Германией против "угрозы" со стороны России, написал в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung ведущий политик немецкой оппозиционной партии ХДС, депутат бундестага Вольфганг Шойбле. Германия расширила требования к документам россиян при заявках на визы

В статье утверждается, что "Россия воюет против свободного демократического порядка Европы, от которого, по ее мнению, для нее исходит угроза".

По этой причине, как считает Шойбле, Германия, Франция и Польша должны возглавить европейское оборонительное сообщество, выработать общие направления военной политики, к которым смогут присоединиться другие государства Европы.

Более того, депутат бундестага считает, что указанные три страны "смогут оперативно объединять свои национальные вооруженные силы в одну армию, об использовании которой они будут принимать совместные решения".

Иначе, уверен Шойбле, Польша, другие восточноевропейские страны, а теперь и Скандинавия поступить не могут.