МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Семь человек вошли в новый состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая, включая четырех новых членов, следует из решения, принятого на первом пленуме ЦК КПК 20-го созыва и распространенного в воскресенье Центральным телевидением Китая. Статбюро Китая перенесло публикацию данных по ВВП на неопределенный срок

Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 25 человек и Постоянный комитет Политбюро.

Новый состав ПК Политбюро ЦК КПК, в которых входят наиболее влиятельные политики страны, выглядит следующим образом: действующий генеральный секретарь Си Цзиньпин, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, председатель ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ван Хунин, глава горкома КПК Шанхая Ли Цян, глава парткома провинции КПК Гуандун Ли Си, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян.

Сохранили свои места: Си Цзиньпин, Чжао Лэцзи, Ван Хунин.

Впервые вошли в состав ПК Политбюро: Ли Цян, Ли Си, Цай Ци, Дин Сюэсян.

В субботу стало известно, что премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, вице-премьер Хань Чжэн, спикер парламента Ли Чжаньшу и председатель главного совещательного органа КНР Ван Ян, которые являлись членами ПК Политбюро 19-го созыва, в состав ЦК 20-го созыва не вошли и в марте 2023 года на парламентской сессии покинут свои государственные посты. —0-