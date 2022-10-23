КРАСНОЯРСК, 23 окт — ПРАЙМ. В Иркутске самолет Су-30 упал на двухэтажный деревянный дом, находящийся в частном секторе города, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Иркутске при крушении самолета погибли два пилота

"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории Су. Выехал на место. Все подразделения уже здесь", — сказано в сообщении в Telegram-канале.

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило, что авария с самолетом произошла во время испытательного полета.

"Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30", — сказано в сообщении.

По данным спасателей, площадь пожара после крушения самолета составила 200 квадратных метров.

"г. Иркутск, мкр. Ново-Ленино, ул. Павла Красильникова, д. 30, падение самолёта Су-30 на частный деревянный 2-эт. жилой дом с пожаром на площади 200 кв.м.", — сказано в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области. В Иркутске при крушении самолета погибли два пилота

Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что в микрорайоне, где упал самолет, 150 домов обесточены.

В Прокуратуре Иркутской области заявили, что проводят проверку по факту падения самолета, на место выехал прокурор области.

"Органами прокуратуры Иркутской области организована проверка по факту падения 23.10.2022 в вечернее время самолёта в Ленинском округе г. Иркутска. На место происшествия выехал прокурор Иркутской области Андрей Ханько для координации деятельности экстренных служб и правоохранительных органов", — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.