МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта после падения самолета Су-30 в Иркутске, сообщил СК Telegram-канале. По данным СК, самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта. В Иркутске самолет Су-30 упал на двухэтажный дом

"Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета Су-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытательный полет без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Падение самолета произошло на двухэтажный жилой дом", — сказано в сообщении.

СК отметил, что на месте аварии работают следователи и криминалисты.