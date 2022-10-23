Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения Су-30 в Иркутске
Следственный комитет: уголовное дело возбуждено после падения Су-30 в Иркутске
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта после падения самолета Су-30 в Иркутске, сообщил СК Telegram-канале. По данным СК, самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта.
"Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета Су-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытательный полет без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Падение самолета произошло на двухэтажный жилой дом", — сказано в сообщении.
СК отметил, что на месте аварии работают следователи и криминалисты.
https://1prime.ru/society/20221023/838557522.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.