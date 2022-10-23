МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В Москве эвакуировали торговый центр "Тройка" на Верхней Красносельской улице, сообщил корреспондент РИА Новости.

"Торговый центр закрыт, производится эвакуация", — сказал представитель ТЦ.

Причины эвакуации не раскрываются, но представитель ТЦ выразил надежду, что в течение получаса торговый центр заработает в обычном режиме.