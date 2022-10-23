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В Москве эвакуировали торговый центр
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В Москве эвакуировали торговый центр "Тройка" на Верхней Красносельской улице, сообщил корреспондент РИА Новости. "Торговый центр закрыт, производится эвакуация", — сказал... ПРАЙМ, 23.10.2022
общество , новости, москва
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В Москве эвакуировали торговый центр "Тройка" на Верхней Красносельской улице, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Торговый центр закрыт, производится эвакуация", — сказал представитель ТЦ.
Причины эвакуации не раскрываются, но представитель ТЦ выразил надежду, что в течение получаса торговый центр заработает в обычном режиме.