ИРКУТСК, 23 окт — ПРАЙМ. Проживавшие в пострадавшем от падения самолета Су-30 доме в Иркутске семьи получат по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Энергоснабжение в отключенных домах Иркутска восстановят к 22.30

"По областному закону у нас в случае нанесения ущерба полностью или частично — 100 тысяч рублей выделяется. Поэтому во вторник эти деньги две семьи получат", — сказал он на видео, которое опубликовала его пресс-служба.

Кобзев рассказал, что встретился со всеми пострадавшими — это две семьи, всего пять человек, они проживали в доме площадью 100 квадратных метров.

Мэр города Руслан Болотов ранее информировал, что в доме живут пять человек, в момент инцидента их не было дома.

Самолет Су-30 упал в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.