Следственный комитет назвал основные версии крушения Су-30 в Иркутске
СК: отказ техники и ошибка пилотирования — основные версии крушения Су-30 в Иркутске
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Двумя основными версиями крушения самолета Су-30 в Иркутске являются отказ техники и ошибка пилотирования, сообщил Следственный комитет России.
"Следственными органами СКР продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье 263 УК РФ… Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования", — сказано в сообщении в Telegram-канале комитета.
В настоящее время следователи проводят дополнительный осмотр места аварии, собраны образцы топлива, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, также назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, произведена выемка летно-технической документации, проведены допросы руководства и работников авиапредприятия, признаны потерпевшими и допрошены собственники разрушенного частного дома.
Истребитель Су-30 упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино 23 октября в ходе испытательного полета. Погибли два летчика, никто из жителей дома не пострадал. В доме жили две семьи.
https://1prime.ru/society/20221024/838561900.html
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