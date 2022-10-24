МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. В Госдуме предлагают перераспределить бюджет на разработку механизма детского туристического кешбэка, сообщил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. В Госдуме поддержали проект об ответственности коллекторов за угрозы

"Мы работаем над бюджетом. В частности, внутри Госдумы идет обсуждение, и мы всем комитетом настаиваем, чтобы появился у нас такой механизм, как детский кешбэк, по крайней мере, которого сейчас в бюджете нет", — заявил

По словам Тарбаева, депутаты работают над новыми законопроектами и ищут "возможности для перераспределения в рамках государственных программ на эти нужды денег".

Он отметил, что разрабатывается несколько законопроектов: о курортном сборе, о гостевых домах.

Программа детского туристического кешбэка заработала в 2021 году. Согласно условиям, возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путевок в лагеря, вернуть можно не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начисляются на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.