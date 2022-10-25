МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Росимущество будет оплачивать коммунальные платежи за мобилизованных и добровольно оказывающих содействие Вооруженным силам России арендаторов федерального имущества, сообщили в пресс-службе ведомства. В Центробанке рассказали о влиянии индексации тарифов ЖКХ на инфляцию

"В связи с неиспользованием арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, мобилизованными гражданами и добровольцами (арендаторами федерального имущества), Росимущество самостоятельно уплачивает за них коммунальные платежи", — сказано в релизе.

Как уточняли представители Росимущества, мера коснется физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, у которых единственным учредителем и руководителем является одно и то же физическое лицо.

Мобилизованные граждане и добровольцы смогут без штрафов расторгнуть договоры аренды федерального имущества, добавили в ведомстве.