Россияне смогут получить статус предпенсионера без заявления
Россияне смогут получить статус предпенсионера без заявления, сообщили в Минтруде
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Минтруд России с 2025 года планирует сообщать россиянам о том, что их статус изменился — они стали предпенсионерами, в беззаявительном порядке, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"С 2025 года информирование о статусе предпенсионера будет вестись в беззаявительном порядке с использованием портала "Госуслуги". Соответствующий законопроект представлен на общественное обсуждение", — говорится в сообщении.
Сейчас для подтверждения статуса предпенсионера необходимо получить справку, обратившись в отделение Пенсионного фонда или через портал госуслуг, уточнили в министерстве. Справка нужна для получения льгот.
Как уточнили в министерстве, с 2025 года граждане начнут проактивно получать информацию об отнесении их к категории "предпенсионер".
https://1prime.ru/society/20221025/838585622.html
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