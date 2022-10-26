Минфин согласовал с силовыми ведомствами объем финансирования СВО
Минфин: необходимые средства для СВО согласованы и заложены в бюджет 2023-2025 годов
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Минфин согласовал с Министерством обороны РФ и другими силовыми ведомствами требуемый объем финансовых ресурсов для обеспечения специальной военной операции (СВО) и заложил эти средства в бюджете как на текущий год, так и на следующий трехлетний период, сообщил министр финансов Антон Силуанов на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме.
"Мы с министерством обороны и другими силовыми ведомствами определили необходимый объем ресурсов для проведения СВО. Деньги идут и в этом году и заложены на предстоящую трехлетку. С министерством обороны вопросы отработаны", — сказал он.
Он отметил, что в сумму заложены денежное довольствие военнослужащих и мобилизованных, обмундирование мобилизованных
"Во всяком случае все эти вопросы учтены в текущем году и в трехлетнем бюджете", – заявил Силуанов.
Министр встречается с фракцией перед рассмотрением в первом чтении проекта федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы, которое состоится позже в среду.
https://1prime.ru/society/20221026/838590178.html
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