МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Минфин согласовал с Министерством обороны РФ и другими силовыми ведомствами требуемый объем финансовых ресурсов для обеспечения специальной военной операции (СВО) и заложил эти средства в бюджете как на текущий год, так и на следующий трехлетний период, сообщил министр финансов Антон Силуанов на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме. Россия уже направила бюджетные ресурсы на восстановление новых территорий

"Мы с министерством обороны и другими силовыми ведомствами определили необходимый объем ресурсов для проведения СВО. Деньги идут и в этом году и заложены на предстоящую трехлетку. С министерством обороны вопросы отработаны", — сказал он.

Он отметил, что в сумму заложены денежное довольствие военнослужащих и мобилизованных, обмундирование мобилизованных

"Во всяком случае все эти вопросы учтены в текущем году и в трехлетнем бюджете", – заявил Силуанов.

Министр встречается с фракцией перед рассмотрением в первом чтении проекта федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы, которое состоится позже в среду.