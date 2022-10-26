МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в среду оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин продлил ограничения на торговлю с недружественными странами

По его словам, Путин планирует провести совещание в начале второй или во второй половине дня. Он также отметил, что до этого у президента возможны еще мероприятия, о которых Кремль проинформирует дополнительно.

Также российский лидер в среду выступит перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

"В режиме видеоконференции президент проведет встречу с главами делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ. 51-е заседание очень важное. Это собственно те, кто руководит органами безопасности и спецслужбы, поэтому обсуждение столь актуальных сейчас вопросов глобальной и региональной безопасности. Будет выступление главы государства", — сказал Песков.

Вечером Путин будет готовиться к участию в заседании Валдайского клуба 27 октября, отметил Песков. По его словам, глава государства выступит на форуме с обширной речью, ответит на вопросы участников. Модерировать мероприятие по традиции будет директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Ранее, 29 сентября, президент провел по видеосвязи 18-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ. На нем обсуждались вопросы укрепления коллективной безопасности и стратегического партнёрства.